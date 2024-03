Bari, il Comune punta sulle due ruote: rimborsi e “tracciamento”

Pubblicato, a questo link, l’avviso per manifestazioni di interesse alla fornitura di un sistema di tracciamento e monitoraggio dei percorsi compiuti dagli utenti mediante l’utilizzo della bicicletta, che permetta di attivare azioni di gamification funzionali alle politiche di incentivazione della mobilità ciclistica. Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, il sistema dovrà consentire la raccolta dei dati per permettere all’amministrazione di conoscere meglio le abitudini di spostamento dei ciclisti urbani, di pianificare al meglio le politiche di mobilità sostenibile e di valutare i benefici ambientali prodotti dalle azioni messe in campo.

“Con la pubblicazione di questo bando esplorativo – commenta l’assessore Nicola Mele – l’amministrazione intende proseguire nella strada intrapresa nel 2019 con l’avvio di MUVT in bici, la misura finalizzata al tracciamento e al rimborso chilometrico destinata a quanti utilizzano la bicicletta per i propri spostamenti in città. La misura, che è solo uno dei tasselli che compongono la più ampia strategia per la mobilità sostenibile del Comune di Bari, sarà ancora più importante nell’ambito della definizione delle politiche relative ai piani di spostamento casa/lavoro/casa, anche alla luce della realizzazione di nuove infrastrutture dedicate, come il percorso ciclabile in via di completamento nella zona industriale cittadina”.

I requisiti minimi previsti per il sistema, che dovrà essere adattabile alle eventuali nuove esigenze dell’amministrazione in materia di incentivazione alla mobilità ciclabile, sono:

esistenza di diversi livelli di accesso: amministratore (per il Comune di Bari) e utente;

disponibilità per il sistema Android e IOS;

esistenza di un tracking automatico;

modalità di reward (euro e/o punti);

servizio Clienti dedicato;

gestione della erogazione di incentivazione economica agli utenti del servizio in via anticipata;

flessibilità che permetta la generazione di API per qualsiasi tipologia di dato collezionato, utilizzabile per le attività di pianificazione e mobility management e attività di sperimentazioni in corso presso l’amministrazione comunale;

integrabilità con le piattaforme di mobilità dell’Ente;

certificazione antifrode.

La fornitura dovrà garantire il funzionamento del sistema per la durata di 12 mesi, con possibilità di proroga fino a ulteriori 12 mesi. L’importo complessivo stimato è di € 70.000 al netto di oneri e imposte. All’avviso sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 65 del D.Lgs. 36/2023, in possesso dei seguenti specificati nel bando in pubblicazione.

La manifestazione di interesse, completa della documentazione richiesta dal bando, dovrà pervenire esclusivamente via PEC al Comune di Bari – ripartizione IVOP – Direzione – POEQ Mobilità urbana e sostenibile all’indirizzo traffico.comunebari@pec.rupar.puglia.it con il seguente oggetto: “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, della fornitura di un sistema di tracciamento e monitoraggio dei percorsi compiuti dagli utenti mediante l’utilizzo della bicicletta”.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del prossimo 3 aprile.