Car sharing a Bari, in 15 mesi 18mila noleggi

A 15 mesi dall’avvio del servizio di car sharing, gestito da Pikyrent, i dati registrati sono significativi: 18.000 noleggi totali, più di 70.000 Km percorsi e 2.800 utenti che hanno noleggiato la microcar francese per una durata media di ciascun noleggio di circa 15 minuti. Inoltre, grazie alla guida a zero emissioni, si sono risparmiati circa 20 tonnellate di CO2.

Inoltre, circa il 40% degli utilizzatori attivi ha un’età compresa tra i 20 e i 30 anni e sono per lo più lavoratori pendolari e studenti che, la mattina, raggiungono il posto di lavoro o l’università mentre la sera sono soprattutto i più giovani che usufruiscono del veicolo Citroën per recarsi nelle zone della movida. Le AMI cargo sono invece usate da piccoli artigiani e commercianti per il trasporto di attrezzi e merce. L’azienda ha inoltre comunicato di voler rafforzare il servizio su Bari con 30 nuove Citroën Ami. Presto il servizio arriverà anche a Taranto.

“Siamo felici che il servizio di car sharing abbia preso piede nella nostra città – ha detto il sindaco Antonio Decaro – e che l’esempio di Bari sia stato positivo per altre città che hanno scelto di investire in questo sistema di trasporto condiviso, che in questo caso può contare anche sul valore aggiunto di essere un servizio totalmente elettrico, che non solo riduce il numero delle automobili in circolazione ma limita anche le emissioni nocive che purtroppo i veicoli a motore ancora sprigionano nell’area. Fino a qualche anno fa, nessuna società voleva investire sul servizio di car sharing da Roma in giù, abbiamo dovuto lavorare molto sul servizio e sulla affidabilità della città. Oggi è bello poter dire che Bari ha rappresentato la città capofila di un servizio di car sharing nel Sud Italia, a conduzione totalmente elettrica”.

Le dichiarazioni di Antonella Comes, CEO di Pikyrent: “Crediamo fortemente nello sviluppo e nella crescita della micro-mobilità condivisa, che non deve essere solo appannaggio delle grandi metropoli, ma anche delle città medie e medio- piccole. Grazie ad un costante ampliamento della flotta di Citroën Ami potremo offrire un servizio ancora più capillare ed efficiente ai nostri utenti. Ad oggi Pikyrent è l’unico operatore di sharing mobility che grazie alla sua forte vocazione innovativa, in Italia, ha declinato la micro-mobilità condivisa free floating attraverso questi quadricicli leggeri e completamente elettrici. Siamo sicuri che veicoli come le Citroën Ami possano diventare un mezzo con cui promuovere un nuovo modo più sostenibile, più smart e anche più inclusivo di vivere tutte le città, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione”.