Cassa Prestanza, Dell’Olio: “Governo e centrodestra non interessati”

“È ormai chiaro che Governo e parlamentari di maggioranza siano del tutto disinteressati alla vertenza Cassa Prestanza. Non solo nel corso degli anni non hanno mai presentato emendamenti in Parlamento per risolvere parzialmente la situazione e permettere al Comune di Bari almeno di rimborsare ai 1500 dipendenti coinvolti le somme versate ma, oggi che sono maggioranza al governo, non hanno neanche sottoscritto l’OdG a mia prima firma in Legge di Bilancio, ordine del giorno con cui il Governo si è impegnato ad adottare, con la massima sollecitudine, provvedimenti risolutivi per la questione della Cassa Prestanza”. Lo dichiara il deputato del M5S Gianmauro Dell’Olio, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

“I parlamentari di maggioranza – continua Dell’Olio – avrebbero dovuto fare da pungolo ai ministeri competenti per arrivare a una soluzione della vertenza, invece niente è stato fatto. Nessuna presenza anche alle riunioni convocate in Prefettura, al netto del delegato del Viceministro Sisto, e alla riunione in aula consiliare a cui tutti eravamo stati invitati a partecipare. Al netto dei comunicati da campagna elettorale emessi in questi giorni dal centrodestra cittadino, a livello locale e nazionale nessun esponente del centrodestra ha mai cercato di fare qualcosa per risolvere la questione. Noi continueremo a cercare una soluzione, ben sapendo che i tempi ormai sono agli sgoccioli, ma se anche dovessimo riuscire a scrivere la norma accettabile per la Ragioneria Generale dello Stato, nulla si potrà fare se la maggioranza non vorrà sostenerla”.