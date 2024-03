Dolori al petto durante una partita di calcio, muore13enne

Una tragedia terribile, che ha scioccato tutto il mondo dello sport francese e non solo. Questo sabato pomeriggio, un giovane calciatore è morto durante una partita dell’Under 15 a Sens, nel dipartimento dell’Yonne, nella regione della Borgogna-Franca Contea. All’età di 13 anni, l’adolescente giocava per la squadra dell’Onze de Saint-Clément. Il giocatore ha accusato dolori al petto durante la partita. Ha chiesto di uscire prima di crollare sulla panchina. Nonostante i disperati sforzi profusi per salvare la vita del giovane calciatore, purtroppo il ragazzo non ha più ripreso conoscenza. È stato trasportato all’ospedale di Sens, dove è stato dichiarato morto nel primo pomeriggio. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, generando un’ondata di reazioni improntate a commozione e dolore. “I dirigenti, gli allenatori e i volontari dei due club si uniscono per esprimere la loro profonda tristezza e assicurare alla famiglia del ragazzo il loro pieno sostegno”, indica il distretto calcistico dell’Yonne in un comunicato stampa pubblicato su Facebook. Questo lunedì a partire dalle ore 18 sarà allestita un’unità psicologica per le persone presenti all’incontro. Al momento non si conoscono le cause della morte del calciatore, resta solo il dolore per la perdita di una giovane vita.