Lutto nel mondo della musica pugliese. Addio a Francesca Carabellese, musicista di Molfetta, primo violino dell’Orchestra Filarmonica pugliese. Tanti i messaggi di cordoglio. “Ho appreso stamattina, con grande sgomento e dolore, la dipartita della violinista Francesca Carabellese: sono queste le notizie che non vorresti mai sentire e che colpiscono l’animo come una scure – scrive Domenico De Candia, console onorario della Moldova in Puglia – Con Francesca e l’Orchestra Filarmonica Pugliese, abbiamo condiviso momenti di bella musica e di solidarietà: artista eccellente e donna di grande umanità e spiccata sensibilità ai temi della solidarietà, lascia un grande vuoto. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia ed all’Orchestra. R.I.P Francesca!”

“Ieri sera ci ha lasciati Francesca Carabellese – scrive l’Orchestra filarmonica campana – indimenticabile spalla dei nostri amici della Orchestra Filarmonica Pugliese-OFP, ai quali la nostra comunità si stringe con affetto e vicinanza. Cara Francesca non dimenticheremo mai il tuo sorriso, la tua sensibilità e la tua positività di fronte alla vita, la quale ti ha voluta mettere a dura prova. Continuerai a vivere nel nostro ricordo e in quello di tutte le persone che ti hanno voluto bene”. (foto facebook)