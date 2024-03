Marzo pazzo, tempo instabile da Nord a Sud Italia

In arrivo, per la settimana, tempo instabile in varie regioni: dalle piogge però si passerà poi ad un sussulto di Primavera con l’anticiclone africano. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, sottolinea come già da oggi si assisterà all’ingresso di correnti instabili in quota e ciò destabilizzerà non poco l’atmosfera provocando le prime precipitazioni sulle Alpi (nevose oltre i 1800 metri di quota). Col passare delle ore occhi puntati soprattutto al Nord Est, dove non si esclude la possibilità di forti temporali. Il peggioramento poi si estenderà entro la sera anche alle regioni del Centro Sud, specie del versante Adriatico. Da martedì 19 marzo, invece, l’alta pressione proverà ad espandersi sul bacino del Mediterraneo portando una maggior stabilità atmosferica su tutta l’Italia almeno fino a giovedì 21; anche le temperature sono previste in graduale aumento, specie nei valori massimi. L’afflusso d’aria calda sarà favorito da un sistema ciclonico in movimento dalla Penisola Iberica verso le coste del Marocco, con un clima caratterizzato da temperature che potranno raggiungere i 25/26°C nelle Isole Maggiori e attestarsi sui 22/23°C in molte zone del Centro e del Nord Italia.

Questa fase asciutta e soleggiata non è tuttavia destinata a durare: a ridosso del weekend, una perturbazione proveniente dal Nord Europa potrebbe riportare piogge e temporali dapprima al Nord, poi anche sul resto del Paese. Nel dettaglio – Lunedì 18. Al nord: a tratti nuvoloso, schiarite al Nord-Ovest. Instabile al Nordest Al centro: piogge sparse. Al sud: nubi irregolari, piogge sparse. – Martedì 19. Al nord: nubi sparse; nebbia sulla Pianura Padana. Al centro: alternanza tra nubi e schiarite. Veloci rovesci sul versante adriatico Al sud: instabile con piogge sparse sui settori peninsulari. – Mercoledì 20. Al nord: bel tempo salvo nebbie al mattino. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud: poco nuvoloso. Tendenza: tempo ancora stabile, poi da venerdì il tempo potrebbe peggiorare al Nord a causa dell’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa.

Foto freepik