Bari, al via i rilievi stradali per il Brt: scattano i divieti

Misurazioni su 11 strade cittadine, per rilevare i dati necessari per la progettazione definitiva ed esecutiva del Brt, il nuovo sistema di trasporto pubblico, finanziato con 159 milioni di euro (Pnrr) e che partirà nel 2026. Il Comune ha firmato una ordinanza con la quale vengono istituiti divieti di sosta e di fermata dalle 22 del 20 marzo alle 6 del 21 marzo su: corso Vittorio Veneto fino alla caserma Pinerolo; viale Vittorio Emanuele Orlando; via di Maratona; via della Costituente; via della Resistenza; viale Luigi Einaudi (complanare parco); via Luigi Sturzo (solo in corrispondenza del parco); viale Giuseppe Di Vittorio (solo in corrispondenza del parco); largo Ignazia Ciaia; via Adolfo Omodeo; ponte Padre Pio.

Ad occuparsi delle misurazioni saranno le due società che hanno vinto l’appalto: la Cobar e la Mer Mec Engineering. Dopo le due fasi delle progettazioni, partirà il cantiere, presumibilmente entro l’anno. Il Brt sarà composto da 4 linee (blu, rosa, verde e lilla) servite da 42 bus elettrici. La linea blu si svilupperà per quasi 6 chilometri per 15 fermate. Il capolinea sarà alla stazione e i bus percorreranno parte del centro fino a via di Maratona; la lilla si svilupperà per 8,78 chilometri e 19 fermate che collegheranno Largo Due Giugno alla stazione; la linea rossa si svilupperà per 8,4 chilometri e 18 fermate e attraverserà il lungomare della città ed infine la linea verde da 8 chilometri e 18 fermate con capolinea in via Aquilino fino via Brigata.