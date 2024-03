Bari, il Romanazzi sarà demolito e ricostruito: trasferiti studenti

Partono i lavori di demolizione del plesso del Romanazzi in via Ulpiani. Entro il 2026, grazie ad un finanziamento Pnrr, nascerà una nuova scuola da 12 milioni di euro. Per permettere ovviamente la demolizione e la ricostruzione, gli studenti sono stati trasferiti. Le 7 classi del biennio sono state smistate nella vicina scuola media Laterza situata in via Giuseppe Zanardelli, le 15 classi del triennio saranno trasferite il 25 marzo a Madonnella, precisamente negli spazi della parrocchia San Giuseppe dove un tempo c’erano l’asilo nido e un centro di formazione, a pochi passi dal cinema Esedra.

E non sono mancate le polemiche. Sia per la sede all’interno della Laterza, dove mancherebbe la palestra, sia per la sede nella parrocchia di San Giuseppe, difficile da raggiungere per gli studenti pendolari.