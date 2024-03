“Caso sospetto di scabbia in un asilo privato”, l’allarme a Bari

In un asilo privato sarebbe stato trovato un caso sospetto di scabbia. Lo riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia. Secondo quanto riporta il quotidiano, i genitori avrebbero contattato la Asl e la scuola ha diffuso alle famiglie il protocollo per la gestione e prevenzione della scabbia realizzato dell’osservatorio per lo studio delle parassitosi e infezioni nelle collettività a cura del dipartimento di prevenzione della Asl del capoluogo pugliese. Il protocollo invita ad una piena e fattiva «collaborazione tra la scuola, i medici di fiducia e specialisti per il successo della terapia e della prevenzione». Il protocollo prevede un controllo domiciliare della cute dei bambini da parte dei genitori per un mese, anche in assenza di sintomi come prurito e grattamento.