Crolla facciata di una palazzina, paura a Trani

Prima il boato, poi il crollo: è accaduto a Trani dove, poco dopo le 13, la facciata di una palazzina è crollata. Il fatto è avvenuto in particolare nel centro storico, in via Cambio. I detriti hanno colpiti un’auto parcheggiata nelle vicinanze della palazzina. Non si registrano feriti, ma è stato forte lo spavento. La strada risulta attualmente invasa dai detriti. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco nel tentativo di stabilire le cause del crollo e verificare le condizioni di agibilità dello stabile. Sul posto anche la polizia locale che ha messo in sicurezza l’area attualmente interdetta al transito.

Foto repertorio