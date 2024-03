Emiliano, l’appello ai pugliesi: “Se subite torti, denunciate”

“Due condanne, sei rinvii a giudizio, danni per oltre 22 milioni di euro alla Regione Puglia che dovrà essere risarcita. È il risultato dell’inchiesta scaturita da una denuncia che ho presentato nel 2018”. Inizia così il messaggio lanciato sui social dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che in seguito ai risultati ottenuti, ha deciso di lanciare un appello ai cittadini.

“Voglio partire da questa vicenda – spiega – per rivolgere un invito a tutti i pugliesi: appena avete sospetti, quando subite qualche torto dalla pubblica amministrazione, denunciate alle autorità competenti. Quando nel 2017, una solerte avvocata dell’avvocatura regionale notò degli scatoloni pieni di pratiche giudiziarie, che non ci si capacitava da dove potevano venire fuori, ci fu un approfondimento stimolato anche dalla mia curiosità e scoprimmo così una gigantesca truffa ai danni della Regione Puglia che coinvolgeva avvocati, cancellieri. Persone che finalmente sono state portate a giudizio dalla Procura di Bari coordinata dal procuratore capo, Roberto Rossi, che ringrazio, e questa è stata una delle tante delle attività di ripristino della legalità che la Regione Puglia è riuscita a fare in questi anni. Serve innanzitutto la collaborazione di tutti, di tutti i nostri dipendenti, dei cittadini: reagite e non subite” – ha concluso.

Foto repertorio