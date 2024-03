Lutto nel mondo del calcio, addio a Joe Barone

Lutto nel mondo del calcio. Nelle scorse ore è venuto a mancare Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Lo rende noto la società con un lungo post di cordoglio in merito. Barone, che avrebbe compiuto domani 58 anni, era ricoverato da qualche giorno nella terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in seguito ad un malore accusato domenica scorsa, mentre si trovava a Bergamo per il match della Fiorentina contro l’Atalanta poi rinviata. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi.

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata – scrive il club sui social – il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto” – concludono.

Foto Facebook ACF Fiorentina