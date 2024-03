Primarie a Bari, Verdi: “Daremo sostegno a Leccese sindaco”

“Sosterremo la candidatura di Vito Leccese a sindaco della città”. Ha deciso così il partito dei Verdi di Bari in seguito alla riunione dell’assemblea tenutasi oggi in viste delle elezioni primarie che si terranno il prossimo 30 aprile. Lo si legge nella mozione finale. Leccese è il sindaco del Pd che affronterà alle primarie l’avvocato Michele Laforgia. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre dato “mandato all’Esecutivo cittadino di elaborare le proposte programmatiche da presentare ai partner della coalizione e alla cittadinanza, anche attraverso contributi esterni, che abbiano come linee guida la trasformazione di Bari in Città Verde del Mediterraneo, Città a Emissioni Zero, Città Porto Sicuro per i migranti”.

Ma non solo, il partito ha deciso inoltre “di attivare tutte le possibili iniziative sia presso le autorità competenti sia attraverso mobilitazioni perché il porto di Bari divenga approdo immediato e sicuro per le navi umanitarie che operano nel Mediterraneo nel salvataggio in mare, senza restrizioni e conseguenze penali” stabilendo infine di dedicare alla figura di Maria Maugeri, prematuramente scomparsa, “la denominazione dell’associazione”.