Scontro frontale tra due utilitarie in via Foggia di Maggio a Castellana ieri sera. Due ragazzi sono rimasti feriti e portati all’ospedale di Monopoli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per stabilire le cause del sinistro, si presume da adibire alla forte pioggia che in quel momento cadeva copiosa. Sul posto anche gli uomini della Vigilanza di Castellana che hanno regolarizzato il traffico fino alla rimozione dei mezzi dalla sede stradale. N