Trovato morto ragazzo pugliese: era scomparso ad Amsterdam

Trovato morto Alessio Giannaccari, ragazzo leccese che era scomparso da sabato mattina ad Amsterdam, dove si era trasferito per lavoro. I genitori erano partiti per l’Olanda per partecipare alle ricerche e tanti erano stati gli appelli sui social. “Gentilmente fate girare questa foto a vostri parenti, amici o conoscenti che per qualsiasi ragione si trovino ad Amsterdam…Alessio Giannaccari, leccese, in Olanda per ragioni lavorative, non dà notizie di sè alla sua famiglia e ai suoi amici da sabato mattina…aiutiamo in tutti i modi i suoi genitori! Grazie a tutti”, si leggeva in un appello.

Il corpo del giovane è stato ritrovato vicino ai binari della Holendrecht metro station di Amsterdam, alla periferia della città. Le cause della morte sono ancora da accertare.