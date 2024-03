Addio a Gianni Caffaro, ex portiere del Bari di Catuzzi

Calcio barese in lutto: nelle scorse ore si è spento Gianni Caffaro, ex portiere del Bari. Caffaro era nato a Bari il 29 febbraio del 1960 ed era cresciuto nel settore giovanile biancorosso. Ha militato nel Barletta e nel Monopoli, prima di appendere i guantoni al chiodo nel 1986. Nella sua carriera ha collezionato anche 18 presenze in serie B, campionato nel quale debuttò grazie all’indimenticato ex allenatore biancorosso, Enrico Catuzzi. Insieme al tecnico emiliano vinse la Coppa Italia del campionato Primavera. Terminata la carriera di estremo difensore, ha intrapreso quella di preparatore dei portieri allenando anche la formazione Primavera del Bari durante la gestione Matarrese. Molto noto e stimato nel capoluogo pugliese, Caffaro rappresentava un punto di riferimento per i giovani avendo gestito per anni la scuola calcio del Green Park.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio giunti da parte di amici e tifosi sui social. Tra questi quello della Ssc Bari: “È un giorno triste questo per i colori biancorossi. Dopo aver lottato strenuamente contro un brutto male si è spento quest’oggi Giovanni Caffaro, un figlio della Città di cui ha difeso i pali agli inizi degli Anni ’80 nell’indimenticato ‘Bari dei Baresi’; da sempre vicino al Club, è stato a lungo, come tecnico, un punto di riferimento del settore giovanile biancorosso una volta appesi gli scarpini al chiodo, contribuendo alla crescita di tanti ragazzi, come calciatori, ma soprattutto come uomini. Alla famiglia e a tutti i suoi affetti giungano le più sentite condoglianze del presidente Luigi De Laurentiis e di tutta la SSC Bari”.

(Foto Nuccio Busto Facebook)