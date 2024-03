Bari, Decaro al Ministro: “Toglietemi la scorta”

“Inquietante vedere parlamentari centrodestra che hanno chiesto al ministro di fare ispezione a Bari, per sciogliere il Comune per mafia”. A parlare il sindaco Antonio Decaro.

“Il centrodestra ha fatto liste civiche dove c’erano due persone che sono state arrestate. La Ferri e la Lorusso, candidate dall’altra parte politica.

Io sono sotto scorta da nove anni, io rinuncio alla scorta, non posso essere considerato un sindaco antimafia e poi il Ministero mi manda i commissari per scioglimento.

Olivieri l’ho cacciato dalla Multiservizi, abbiamo chiesto la restituzione di soldi. Ho consegnato 13 fascicoli in Prefettura, sono andato in questura a denunciare voti di scambio nelle mie liste. Il voto non si compra.

Basta con il trasformismo – continua Decaro – avevo detto che non le volevo e poi girano girano e sono tornate. In dieci anni mai cambiato assessori, non abbiamo avuto un problema giudiziario, abbiamo affidato gare per miliardi di euro, nessun problema.

Tommy Parisi non l’ho fatto cantare, io non sono supereroe, io ho paura per me e la mia famiglia, ma non ho mai girato la testa dall’altra parte”. Decaro ha ricordato tutte le denunce fatte durante gli anni: dalle minacce per le fornacelle abusive ai problemi nei mercati di corso Mazzini.

“Noi abbiamo tolto il territorio alla mafia – ha detto ancora Decaro – è la cosa che dà più fastidio. La mafia sta a Bari ma noi non ci giriamo dall’altra parte”.