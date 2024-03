Inchiesta Haggis, difesa si oppone alla richiesta di archiviazione

La difesa della 30enne inglese che aveva denunciato presunti abusi, nel giugno del 2022, da parte del premio Oscar Paul Haggis ha presentato formale opposizione alla richiesta di archiviazione della procura di Brindisi per il regista, indagato per lesioni e violenza sessuale nei confronti della donna.

L’opposizione è stata formalizzata al gip del tribunale di Brindisi. I fatti risalgono al giugno del 2022. Haggis, che si trovava in Puglia per partecipare festival del cinema ‘Allora Fest’, fu arrestato e rimase ai domiciliari dal 19 giugno al 4 luglio. I presunti abusi sessuali sarebbero avvenuti – secondo la denuncia della presunta vittima – dal 12 al 15 giugno del 2022 in un b&b di Ostuni. Haggis ha sempre respinto queste accuse. Dopo la scarcerazione, il 29 luglio del 2022 il tribunale del riesame di Lecce aveva rigettato l’appello del pubblico ministero contro la revoca dell’arresto. Nei giorni scorsi, dopo la proroga delle indagini la procura di Brindisi ha chiesto l’archiviazione dalle accuse per il regista. Ora, però, la difesa della 30enne inglese ha deciso di opporsi a questa istanza.