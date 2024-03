Lavori edili abusivi a Costa Ripagnola, sequestrato cantiere

Il personale della Guardia Costiera di Monopoli, a seguito di attività di pattugliamento del litorale, ha individuato nella giornata odierna un gruppo di operai intenti ad effettuare lavori edili presso una struttura adiacente al demanio marittimo in Polignano a Mare.

Immediate verifiche hanno consentito di accertare che i lavori edili in corso di esecuzione risultavano privi di qualunque tipo di autorizzazione nonostante posti in essere in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nella zona del Parco Naturale Regionale di Costa Ripagnola. Pertanto, al fine di impedire che la libera disponibilità dell’area consentisse ai gestori della struttura la prosecuzione illecita dei lavori, i militari intervenuti hanno proceduto a sequestrare tutta l’area di cantiere.

La vigilanza sulla puntuale e corretta applicazione delle vigenti norme ambientali è uno dei primari obiettivi del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera che con l’avvicinarsi della stagione estiva accentua i controlli su tutto il litorale di competenza.