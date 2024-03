Parlamentari FI Puglia: “La commissione a Bari è un atto dovuto”

“Male non fare, paura non avere: se Decaro non ha nulla da temere, dovrebbe apprendere con la massima soddisfazione l’intervento del ministro per fare chiarezza sulle infiltrazioni mafiose al Comune di Bari. Perché nessuno è ‘intoccabile’ e dinanzi a 150 arresti, che sono un fatto oggettivamente gravissimo, la nomina di una commissione da parte del governo non è ‘lesa maestà’, ma un atto dovuto”. Lo dichiarano i parlamentari pugliesi di Forza Italia Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Andrea Caroppo, Giandiego Gatta e Vito De Palma. “Anziché toni roboanti da comizio urlato – aggiungono – di cui non comprendiamo le ragioni, avrebbe dovuto unirsi a noi per fare chiarezza e restituire alla città di Bari la serenità che merita. Ovviamente, noi siamo con il ministro Piantedosi, con D’Attis e il viceministro Sisto nella ricerca della verità e a tutela della legalità in una pagina dolorosa per Bari che non meritava la mano prepotente della mafia nella gestione di una delle più importanti municipalizzate, per esempio. Non è costruendo una propaganda all’insegna del vittimismo che Decaro farà del bene alla città, ma sostenendo l’azione coraggiosa degli uomini e delle donne che vogliono una Bari libera dalla mafia”.