Incidente questo pomeriggio sulla provinciale a Castellana Grotte. Una LanciaY guidata da una ragazza di Castellana Grotte per cause da accertare da parte degli Agenti della polizia locale, ha perso il controllo del veicolo finendo in un campo agricolo.

Il mezzo si è ribaltato. La ragazza è stata ospedalizzata dai sanitari del 118 al San Giacomo di Monopoli.