Bari, a Japigia auto del car sharing in balia dei vandali

Oltre 18mila noleggi e più di 70 km percorsi: ma c’è ancora chi le “maltratta”. Parliamo delle auto destinate al car sharing, di Pikyrent. L’ultimo episodio è stato immortalato e condiviso sui social da una cittadina che ha voluto denunciare l’accaduto rimarcando “lo scempio”. L’auto, così come si vede nella foto, è completamente ribaltata su se stessa, in balia dei rifiuti, abbandonata nella pineta vicina alla chiesa San Luca a Japigia. Non è la prima volta che un mezzo dedicato allo sharing finisce nel mirino dei vandali, oltre alle auto in passato erano stati vandalizzati anche motori e monopattini. “Fate girare – scrive – affinché arrivi a destinazione che scempio”. “Uno schifo ovunque – scrive un altro – il rispetto x cose è persone non esiste più, più andiamo avanti e peggio diventa. Alla base manca educazione e senso civico” – conclude.

Foto Facebook