Bari, a Palese da oltre 20 anni l’incubo dell’ex mercato: “Pericoloso”

Transenne, erbacce, ruggine e struttura fatiscente e decadente. È così che si presenta un tratto di via del Turco a Palese, in particolare la zona in cui si trova la struttura in ferro di quello che avrebbe dovuto ospitare il mercato settimanale ed è invece, ad oggi, dopo oltre 25 anni dalla sua realizzazione, in completo stato di abbandono, nonostante le moltissime segnalazioni effettuate nel corso degli anni (l’ultima nel 2022) e i diversi interventi effettuati nelle vicinanze.

A denunciare la situazione sono i cittadini, in particolare alcuni residenti della zona 167 stanchi di “svegliarsi ogni mattina” con questo “panorama desolante” e preoccupati in quanto, soprattutto nelle giornate in cui c’è molto vento “alcune parti della struttura rischiano di volare via”. “Ormai sono molti anni che dobbiamo fare i conti con questo mostro in disuso – racconta una cittadina – non è solo brutto da vedere, è molto pericoloso e ci sono ragazzini che spesso si riuniscono nelle vicinanze. Con il vento forte diventa ancora più pericoloso, tra ferri arrugginiti e transenne. Ogni settimana poi, anche se ormai sempre meno trafficato, qui si tiene il mercato rionale. Un vero schifo, negli anni non hanno fatto nulla per cambiare lo stato delle cose. Da quando c’è questa struttura nemmeno la festa di San Michele è più quella di un tempo” – conclude.

“Una vergogna – aggiunge un residente – quello che fa più rabbia è che intorno hanno costruito nuove case, nuovi campetti sportivi e presto ci sarà anche un nuovo asilo. Eppure non hanno fatto nulla per cambiare le cose aggiustando quello che non funzionava e che chiediamo venga rimosso o riutilizzato da anni, è uno scempio. Viviamo nel degrado. Che almeno venga rimesso a nuovo e ospiti un parcheggio anche se, e non solo l’unico a pensarlo, dovrebbe essere rimosso e basta. Ci mettessero un po’ di verde. Anche se ormai siamo abituati a guardare il brutto e ci dobbiamo accontentare di interventi di facciata e di comparse vivendo poi sempre i soliti disagi” – conclude.

“Non sappiamo nulla del futuro di questa struttura – spiega infine un’altra residente – ci sono solo tante lamentele. Non è mai stata utilizzata e adesso è in una fase di decadenza assoluta ai limiti del pericolo. È in fortissimo deterioramento e praticamente cade a pezzi. Certo è recintata, per quanto possibile, ma non ci sono interventi di alcun tipo e ormai è lì da anni. Non so cosa si stia aspettando per fare qualcosa, forse aspettano il crollo definitivo? È una zona di passaggio, in tanti si muovono a piedi. È inutilizzabile e non è di nessun decoro, speriamo presto si muova qualcosa” – ha concluso.