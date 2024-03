Bari, nelle campagne spunta tra i rifiuti una “barca”

Una barca abbandonata in mezzo alla campagna, in via Nazionale all’accesso di strada Pizzillo a Palese. La denuncia è di un lettore di Borderline24. “Segnalo questo folle “rifiuto” abbandonato in un campo privato: la gente scarica lì dentro qualsiasi cosa pensando sia abbandonato. Tutto questo a ridosso del mare!! Con turisti e non che passeggiano sul lungomare di Palese.