Fiorello: “Clan a Bari faranno primarie per decidere chi comanda”

“Ecco il titolo ‘La città dei quattordici clan e quel tesoro da un miliardo’. A Bari ci sono quattordici clan, ora faranno le Primarie per decidere chi comanderà”, scherza Fiorello per alleggerire il tono della notizia in merito alle dichiarazioni del sindaco Antonio Decaro sull’invio della commissione preposta a valutare scioglimento Comune. Fiorello ha affrontato l’argomento durante la trasmissione Viva Rai2 (qui la puntata). Ha espresso simpatia verso il sindaco Decaro – “Spero che questo si risolverà presto. L’ho conosciuto e abbiamo fatto insieme una corsetta sul lungomare di Bari, uno dei più belli d’Italia. Sindaco io ti saluto e ti abbraccio!”. L’attenzione si sposta poi sul caso di Carmen Lorusso, detta Mari, la donna al centro dell’inchiesta che sta stravolgendo il capoluogo pugliese: “È indagata? Ah no, ‘domiciliarizzata’.