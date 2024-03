Inchiesta a Bari, Decaro: “Aiuteremo commissione, nulla da nascondere”

“Ieri ho indossato la fascia e ho detto che rappresento le istituzioni. Aspetto che arrivi la commissione a cui daremo tutto il supporto e l’assistenza necessaria e la documentazione che sarà chiesta perché non abbiamo niente da nascondere”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine del seminario promosso da Libera, in collaborazione con Avviso Pubblico, tenutosi a Palazzo Valentini a Roma.

“Ieri però – ha aggiunto il sindaco – ho dovuto dire da rappresentante delle istituzioni che per un ente locale è inquietante vedere un gruppo di parlamentari del centrodestra che vanno nella stanza del ministro, fanno una fotografia e comunicano di aver chiesto al ministro di nominare una commissione per poter sciogliere il consiglio comunale di Bari magari omettendo di dire allo stesso ministro che il consigliere comunale che era stato arrestato era stato eletto nelle file del centrodestra, non nella mia parte politica. Dopodiché io sono un sindaco e rispetto le istituzioni, spero facciano tutti la stessa cosa”.

“Non è il momento delle polemiche – ha detto infine – per me non lo è mai stato. Io sono sindaco, indosso la fascia tricolore, rappresento tutti i sindaci. Non ho voglia di fare polemiche dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale ho giurato sulla costituzione, quindi aspetto che venga questa commissione per l’ispezione in una città dove il procuratore antimafia ha detto, dopo gli arresti, che l’amministrazione comunale si è sempre caratterizzata per il contrasto alla criminalità organizzata” – ha concluso.