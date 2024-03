Lavori su ss16, Emiliano: “Urge piano per evitare disagi a Pasqua”

Manca ormai poco alle festività Pasquali, periodo in cui, è previsto un grande flusso di turisti in entrata per visitare la Regione, ma anche di tanti cittadini pronti ad approfittare della pausa per viaggiare. In tal proposito, preoccupa la questione dei lavori sulla Ss16 a cura di Anas. Sul tema è intervenuto il presidente della Regione Michele Emiliano che al fianco dell’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, hanno scritto una lettera ad Anas Puglia, affinchè venga predisposto “un vero e proprio piano di gestione della viabilità atto a garantire condizioni di deflusso idonee rispetto all’elevatissima domanda di trasporto di tipo pendolare e turistico”.

Già negli ultimi giorni sono diversi i disagi e le lunghe code sull’itinerario stradale coinvolto dai lavori, ovvero quello sul tratto Bari-Brindisi-Lecce. Più nello specifico, si chiede alla società di intensificare il ricorso alla viabilità alternativa anche secondaria, di adeguare le attività di cantiere in funzione delle ore/giornate di massimo afflusso/deflusso, di fornire adeguata informativa agli automobilisti e ai comuni interessati e di impiegare proprie unità nell’attività di regolazione del traffico, in aggiunta all’installazione di segnaletica orizzontale e verticale di preavviso delle aree interessate dai lavori. Tutto questo per garantire agli automobilisti le più idonee misure di sicurezza su strada e nelle aree di cantiere e mitigare i disagi che inevitabilmente si presenteranno nelle giornate e nelle ore di maggior traffico.

Foto repertorio