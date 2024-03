A Pasqua tra ristoranti e gite, spesa media di 248 euro a persona

A Pasqua la spesa media degli italiani sarà di 248 euro a persona, un dato in linea con quello registrato lo scorso Natale. Soldi spesi per acquistare principalmente prodotti tipici della tradizione come uova di cioccolato, colombe pasquali, carne, dolci e pasta fresca, ma anche per viaggi, pranzi fuori ed escursioni. È quanto emerge da un’indagine realizzata dall’Istituto Piepoli per conto dell’Unione per la difesa dei consumatori attraverso su un campione di 500 intervistati rappresentativo della popolazione italiana.

L’indagine

Il 61% prevede di spendere meno di 300 euro, il 17% tra 301 e 500 euro, mentre soltanto il 5% si spingerà fino a una spesa di 1000€. Netta preferenza per prodotti tipici della tradizione pasquale come uova di cioccolato (73%), colombe (41%), carne (37%), dolci (33%) e pasta fresca (20%). Per il 63% il giorno di Pasqua verrà celebrato principalmente in famiglia, il 27% opterà per un pranzo fuori casa, magari in un ristorante o in agriturismo. Dato ribaltato a Pasquetta, quando soltanto il 33% degli intervistati resterà a casa, mentre più della metà (51%) opterà per trascorrerla all’aperto, confermando così una tradizione consolidata, soprattutto tra i giovani (65%%)

“Questi dati confermano una tendenza molto interessante: come a Natale, gli italiani continuano a prestare attenzione alle spese per le feste, dimostrando al contempo un forte attaccamento alle tradizioni del nostro Paese. È incoraggiante vedere come gli italiani mantengano un equilibrio tra il rispetto delle proprie abitudini e una moderazione nelle spese, dimostrando consapevolezza nei confronti del proprio bilancio familiare”, afferma Martina Donini, presidente di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori).