Bari, riti di Pasqua: l’Addolorata sfila per le strade della città

Si entra nel vivo dei riti di Pasqua. Alle 14, dalla chiesa di Sant’Antonio, è uscita la Madonna Addolorata. Processione tradizionale tanto attesa dai fedeli che percorrono le vie della città al fianco dell’Addolorata, prima della domenica delle Palme. Il tradizionale corteo quest’anno ha subito delle modifiche che hanno scatenato non poche polemiche, in particolare dai residenti di Bari Vecchia.

La statua della Madonna infatti, non è uscita come da tradizione alle 10 del mattino, ma alle 14 e, inoltre, non è passata subito per le vie della città vecchia dove, al contrario degli scorsi anni, così come raccontato a Borderline24 da Michele Fanelli, presidente del Circolo Acli Dalfino, ci arriverà solo in serata. La statua, in particolare, andrà prima alla chiesa del Redentore, nel quartiere Libertà e solo dopo arriverà in Basilica e nella Cattedrale per poi rientrare nella chiesa di Sant’Antonio. Venerdì prossimo si terrà invece la processione dei Misteri. Anche per quest’ultima processione sono stati cambiati i percorsi.