Da Bari alla Silicon Valley, il sogno di Marco: “Ma costa caro”

Da Bari alla Silicon Valley. È il passo da compiere in più per Marco Simone, 26enne che sogna di lanciare una sua startup ed è recentemente stato selezionato per un prestigioso programma di studio, che si terrà dal 26 al 30 aprile nel cuore mondiale del big tech, grazie al quale potrebbe accrescere le proprie conoscenze in merito al tema e progettare, in maniera più consapevole, il proprio futuro. Ma questo sogno costa caro, in particolare oltre 4mila euro, cifra che il giovane non può permettersi. Lo racconta lo stesso Simone che ha avviato sulla piattaforma GoFundme una raccolta fondi. Obiettivo: finanziare il viaggio e la partecipazione all’evento.

“Per me – scrive sulla piattaforma – si tratta di un’occasione unica per imparare come fare startup dai migliori, crescere, lasciarmi ispirare e tornare in Italia per costruire qualcosa di unico. Per farlo però ho bisogno del vostro aiuto: il programma ha un costo elevato e San Francisco è una delle città più costose al mondo. Da solo non posso permettermi di partecipare al Silicon Valley Fellowship, ma non voglio perdere questa opportunità” – conclude. Marco lavora da appena due anni. Solo sette anni fa ha lasciato Bari trasferendosi a Milano, sostenendosi con finanziamenti, lavori occasionali e il supporto dei genitori. Per realizzare questo “sogno americano” servono nello specifico 4.150 euro. Ad oggi, a pochi giorni dall’avvio della raccolta fondi (qui il link), sono stati raccolti oltre 1.800.

