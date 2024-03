“Ho il cancro”. Lo ha annunciato la principessa di Galles Kate, moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, William, in un lungo video postato sulle pagine ufficiali. Kate era stata sottoposta circa due mesi fa ad un intervento chirurgico all’addome. Nel video si rivolge al Paese, ringraziando per i tanti messaggi di vicinanza e annunciando di essere in cura per il cancro.

Foto screen video