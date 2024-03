Maltrattava compagna e figlia: arrestato 47enne nel Tarantino

I carabinieri di Ginosa (Taranto) hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente e della figlia minorenne della donna. Le condotte vessatorie sarebbero state portate avanti per lungo tempo. La donna, che aveva già in precedenza denunciato il compagno violento, ha nuovamente contattato il 112, chiedendo l’intervento dei militari.

Da quanto ricostruito, il 47enne, al culmine di una lite avvenuta per futili motivi, l’altra sera avrebbe ancora una volta minacciato e malmenato la vittima e sua figlia, per poi allontanarsi. Dalle indagini, supportate anche da alcune testimonianze, è emerso che la donna era stata costretta a subire in più ocasioni violenze fisiche e psicologiche. L’uomo avrebbe scaricato la propria rabbia anche sulla figlia della compagna. I militari lo hanno rintracciato e arrestato. Il 47enne è stato condotto al carcere di Taranto in attesa dell’udienza di convalida.