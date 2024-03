Pasqua, Ita Airways incrementa voli da Bari e Brindisi per Roma

Ita Airways, per andare incontro alle esigenze di mobilità dei cittadini pugliesi in vista delle festività pasquali, incrementa l’operativo da Roma Fiumicino sugli aeroporti di Bari e Brindisi. La compagnia garantirà, complessivamente,18 voli addizionali sui due aeroporti pugliesi tra il 26 marzo e il 2 aprile, contribuendo ad agevolare gli spostamenti dei cittadini pugliesi e la connettività via Roma Fiumicino con tutte le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali servite dal proprio network. Ita Airways valuterà, inoltre, ulteriori incrementi di capacità nel caso si rendessero necessari.

Ita Airways ha inoltre previsto l’applicazione ai nuovi voli di tariffe a partire da 55 euro a tratta (trasporto del bagaglio a mano incluso) .