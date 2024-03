Puglia, Fabio Volo cede al fascino del mare e si tuffa

Non ha resistito al fascino del mare lo scrittore e conduttore radiofonico Fabio Volo, in Puglia per presentare il suo nuovo libero “Tutto è qui per te”. In mattinata, Volo, si è concesso un bagno al mare del tutto fuori programma. Il tuffo, improvvisato, è stato immortalato dai social dello stesso dove in una storia pubblicata su Instagram Volo, prima si sveste e poi si tuffa in acqua ironizzando sulle temperature. “Ma come – si sente nel video – quando sono in radio a Milano gli ascoltatori dalla Puglia o dalla Sicilia mi dicono di venire qui perché è estate, poi arrivo qui e fa freddo”. Alla fine però, scrive poi nella storia seguente “non era nemmeno tanto fredda l’acqua”.

Foto screen storia Instagram Fabio Volo