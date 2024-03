È di 12 morti e 35 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a Mosca, in una sala da concerto, la Crocus City Hall, alla periferia della città. A riferirlo sono le agenzie russe. Secondo quanto emerso, ad aprire il fuoco, sarebbero state circa tre persone in mimetica. Nella sala è divampato un rogo. Attualmente è in corso l’evacuazione dell’edificio. Al momento della sparatoria nella sala erano presenti un centinaio di persone in attesa della performance di una band.

Foto Freepik