Bari scende in piazza: la città supporta Antonio Decaro

“Giù le mani da Bari”. Questo lo slogan della manifestazione che si sta svolgendo in piazza del Ferrarese. In poche ore si sono riunite migliaia di persone. Bari e i baresi sono preoccupati per la città e si sono mobilitati contro l’ipotesi del possibile commissariamento per mafia del consiglio Comunale, ma soprattutto per difendere il diritto a scegliere con il voto di giugno per il futuro della loro città.

Assessori comunali, medici, avvocati, giudici, professori universitari, così come semplici cittadini, hanno così voluto siglare un appello per sostenere Bari, ma anche Antonio Decaro. Per centinaia di baresi, donne e uomini di ogni età, condizione sociale e professionale, “Il sindaco e la città non meritano tutto questo”. Non meritano, quindi, l’avvio del procedimento che valuterà l’ipotesi di scioglimento del consiglio Comunale per presunte infiltrazioni mafiose. A sostenere Decaro anche il governatore Michele Emiliano: “Noi continueremo il nostro cammino”.