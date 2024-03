Festival del cinema di Bari, Felice Laudadio lascia

Felice Laudadio lascia l’incarico di direttore artistico del Bif&st, la rassegna cinematografica giunta alla 15esima edizione e da lui ideata nel 2009. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Laudadio nel corso della conferenza stampa finale in corso nel teatro Petruzzelli di Bari. “Sono stato chiamato a dirigere un altro prestigioso evento internazionale da me ideato ed ho inoltre accolto – ha dichiarato – l’affettuoso invito delle figlie di Andrea Camilleri, che ringrazio per l’onore, di far parte del comitato scientifico, già a lavoro, per organizzare le celebrazioni del centenario del grande scrittore che si svolgeranno in Italia e nel mondo nel 2025”.

Laudadio ha indicato Enrico Magrelli come suo successore. “I decisori – evidenzia – devono tenere conto dei curricula ma anche delle storie personali”. “Io ho avuto per tantissimi anni, anche in altre manifestazioni, questa figura molto importante di un collaboratore, vicedirettore della mostra del Cinema di Venezia, che con molta umiltà si è prestato a fare il ‘secondo’. Ha condotto – continua – con straordinaria competenza e moderazione tutti gli incontri”. Secondo Laudadio, Magrelli “garantirebbe una cosa fondamentale, cioè che la macchina del Bif&st che si è formata in tutti questi anni, con tutte le competenze, rimarrebbe forte”. “Se il regista se ne va e c’è l’aiuto regista che prende il suo posto il lavoro è garantito, per le competenze accumulate e per la conoscenza che si ha a che fare”. “Dietro i risultati c’è un lavoro fatto di piccoli dettagli”.