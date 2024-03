Quattro chili di droga in casa: un arresto nel Foggiano

Oltre 4 kg di sostanze stupefacenti di diverso tipo, cocaina, hashish ed eroina, sono stati sequestrati a San Severo dalla Guardia di Finanza. Una persona è stata tratta in arresto. Il controllo è iniziato quando una pattuglia notava un’autovettura procedere contromano a velocità sostenuta lungo una delle vie che collegano la stazione ferroviaria al centro cittadino.

Insospettiti dal comportamento del conducente i finanzieri hanno seguito a distanza la vettura, raggiungendo la zona di “Porta Foggia” ove hanno identificato il conducente. L’autista si è mostrato agitato ed ha riferito circostanze contraddittorie circa il suo comportamento perciò i finanzieri decidevano di eseguire un controllo più accurato, estendendo le operazioni all’abitazione appena raggiunta, residenza di altro sanseverese.

I finanzieri procedevano quindi al controllo accurato dei locali scoprendo, in un soppalco ricavato all’interno di una stanza adibita a ripostiglio, una busta contenente diversi “panetti” ed appunti manoscritti con date ed incassi che, per importi, apparivano compatibili con una contabilità dettagliata delle cessioni effettuate. Le analisi svolte nell’immediatezza consentivano di confermare che si trattava di oltre 4 kg di sostanze stupefacenti e per tale ragione il detentore è stato tratto in arresto.

Si tratta di un sequestro di rilevante entità, da cui avrebbero potuto essere ricavate migliaia di dosi e che segue, a breve distanza di tempo, altri sequestri a San Severo di quantitativi elevati di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina.

Va precisato che, indipendentemente dal quadro indiziario raccolto, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato non può essere considerato colpevole fino alla pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.