Cucina, alleato della salute: in tavola il mandarino

Ricco di vitamina C e alleato della salute, in tavola oggi portiamo il mandarino: una vera delizia che porta un tocco di freschezza e vitalità in cucina. Questo frutto vivace e colorato è amato da molti non solo per il suo gusto delizioso, ma anche per i suoi numerosi benefici per la salute. Ma andiamo per gradi.

Il mandarino è una ricca fonte di vitamina C, un potente antiossidante che aiuta a sostenere il sistema immunitario, proteggendo il corpo dai danni dei radicali liberi e aiutando a prevenire raffreddori e malattie. Inoltre, il mandarino, essendo ricco di fibre alimentari, favorisce la digestione e contribuisce a prevenire problemi come la stitichezza.

Non è finita qui, la presenza di vitamina C e altri antiossidanti nel mandarino può contribuire a mantenere la pelle sana, riducendo i danni causati dai radicali liberi e promuovendo la produzione di collagene. Ma non solo, oltre a contribuire alla regolazione della pressione sanguigna grazie al potassio che permette anche di ridurre il rischio di ipertensione e di migliorare la salute cardiovascolare, consumare il mandarino permette anche di ridurre il rischio di malattie croniche. Questo è possibile grazie agli antiossidanti presenti che permettono anche di ridurre il rischio di malattie cardiache o diabete e, inoltre, di proteggere le cellule dai danni ossidativi. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di pollo e mandarino

A parte preparate una salsa con succo di mandarino fresco, olio d’oliva, aceto di mele, sale e pepe. Poi, in una ciotola grande, unire il pollo precedentemente cotto, i mandarini, la lattuga, le noci e della cipolla rossa mescolando con cura. Versare infine la salsa sull’insalata e mescolare delicatamente tutti gli ingredienti per distribuire uniformemente il condimento.

Salmone alla griglia con salsa al mandarino

In una ciotola, mescolare il succo di mandarino, lo zenzero grattugiato, l’aglio tritato, il miele, la salsa di soia, l’olio d’oliva, il sale e il pepe per creare la marinata. Porre i filetti di salmone nella marinata e lasciarli in frigorifero per almeno 30 minuti. Riscaldare la griglia e cuocere i filetti di salmone marinati fino a quando sono dorati e cotti uniformemente. Mentre il salmone cuoce, preparare la salsa al mandarino mescolando fettine di mandarino, succo di mandarino fresco, sale, pepe e altre spezie di vostro gradimento.

Foto Freepik