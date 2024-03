I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Il caso Bari con l’invio dei commissari per valutare eventuale scioglimento del Comune. La rabbia di Decaro. La manifestazione in piazza. I 56 arresti per traffico di droga. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 17 marzo. Bari non è solo calcio. La storia di Mattia

Lunedì 18 marzo. Traffico di droga, 56 arresti nel clan

Martedì 19 marzo. A Bari inviati i commissari. La rabbia di Decaro

Mercoledì 20 marzo. Decaro in conferenza stampa: “Bari ha lottato contro i clan”

Giovedì 21 marzo. Anche Saviano contro la decisione del Ministero di inviare i commissari a Bari

Venerdì 22 marzo. Prima manifestazione a Bari: “Non potevate non sapere”

Sabato 23 marzo. In centinaia in piazza al fianco di Decaro