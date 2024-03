Il caso Bari approda su Rai1. I Capriati: “Mai visto Decaro”

Il caso Bari continua ad interessare anche le Tv nazionali. Oggi il Tg1 ha girato un servizio tra i vicoli di Bari Vecchia, per chiedere alla sorella del boss Capriati se era vero, come affermato da Michele Emiliano dal palco della manifestazione sabato, che aveva incontrato l’allora assessore Antonio Decaro. “Io non l’ho mai incontrato Decaro – dice e poi un’altra donna aggiu ge: “Se andiamo da Decaro quello neanche ci accetta”.

Oggi era stato lo stesso sindaco a smentire le dichiarazioni di Emiliano.