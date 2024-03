Allarme bomba a Trani, chiuse tutte le scuole

A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna.

In una valigetta trovata in stazione c’era un messaggio che preannunciava una bomba in una scuola non precisata della città, motivo per il quale Il sindaco ha deciso di chiuderle tutte.

Sono in corso le bonifiche nelle scuole, l’intenzione è di consentire l’accesso nei plessi all’esito delle bonifiche.

Sospesa circolazione treni.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25)

• FR 8302 Lecce (6:05) – Foggia (8:44)

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25)

• IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00)

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10) che oggi viaggia con la nuova numerazione EXP 35785.

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (10:02)

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30) che oggi viaggia con la nuova numerazione EXP 35021.