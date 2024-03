Allarme bomba a Trani, disagi alla stazione di Pescara

Disagi anche alla stazione di Pescara Centrale dopo lo stop alla circolazione ferroviaria tra Bari e Barletta disposto alle 6:26 di stamani in seguito al ritrovamento di un biglietto in cui si annunciava la presenza di “ordigni biologici” in stazione e in alcune scuole di Trani. I problemi principali riguardano i treni a lunga percorrenza. Diversi i collegamenti provenienti dal Nord e diretti al Sud che, a causa dell’emergenza, terminano la corsa a Pescara. Altri convogli, in partenza dal Sud e diretti al Nord, con fermata anche nel capoluogo adriatico, sono stati cancellati. I ritardi raggiungono anche i 200 minuti.