Allarme bomba in Puglia, riprende la circolazione dei treni

Sta ritornando alla normalità la circolazione dei treni in Puglia, in particolare sulla linea Bari-Pescara, nel tratto compreso tra Bari centrale e Barletta in seguito all’interruzione provocata in mattinata dall’allarme bomba nella stazione di Trani. Lo rende noto Trenitalia. L’allarme ha riguardato anche le stazioni di Bari-Palese e Barletta. Sono state chiuse anche alcune scuole.

“Dalle 6:30 del mattino i treni regionali e a lunga percorrenza, Alta velocità e Intercity, hanno subito cancellazioni parziali, totali e ritardi” – scrive la società di trasporti evidenziando che è stato previsto sia “il rimborso integrale del biglietto per chi ha rinunciato al viaggio” sia “in alternativa, la possibilità di riprogrammarlo”. Potrebbero comunque esserci ancora disagi, è quanto emerso dalla pagina Infomobilità di Trenitalia nella quale si legge che la circolazione risulta “fortemente rallentata dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine”. Maggior tempo di percorrenza previsto in vece per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Foto repertorio