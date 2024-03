Asaps, già cento i pedoni morti da inizio anno in Italia

Sono già cento i pedoni, le vittime più deboli della strada, deceduti in Italia dall’inizio dell’anno al 24 marzo: sono 73 uomini e 27 donne, 59 dei quali avevano oltre 65 anni. I dati aggiornati sono stati forniti dall’Osservatorio Asaps-Sapidata dell’Associazione sostenitori della Polizia stradale. Il Lazio torna in testa alla classifica delle regioni più colpite, con 14 decessi di cui otto nelle ultime due settimane, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna (12). Nell’intero 2023 l’Osservatorio aveva conteggiato 440 morti sulle strade italiane. Molti gli investimenti avvenuti sulle strisce pedonali, dove la mancata precedenza ai pedoni comporta la decurtazione di 8 punti dalla patente. L’Asaps ricorda che con la minisospensione della patente, di prossima approvazione alla Camera dei Deputati in prima lettura, avverrà il ritiro immediato della patente per 7 giorni con meno di 20 punti o di 15 giorni se con meno di 10 punti.