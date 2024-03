Bari, biglietto trovato in stazione: scatta l’allarme bomba a Palese

Dopo Trani, l’allarme bomba è scattato anche in una scuola di Palese. Allarme bomba anche a Palese. Così come accaduto nella Bat, un altro biglietto è stato rinvenuto nel quartiere a nord di Bari. Nella stazione di Palese sono arrivati, oltre alla Polizia ferroviaria, anche volanti della Questura, Polizia scientifica, cani della squadra cinofila, artificieri, Vigili del fuoco, che al momento non hanno riscontrato alcuna anomalia. A essere ispezionata anche la scuola Duca D’Aosta, ma non sono state trovate anomalie. L’allarme è quindi rientrato.