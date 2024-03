Bari, i commissari sono arrivati oggi in Comune

Sono arrivati questa mattina i tre componenti della commissione di accesso al Comune di Bari: si tratta di Claudio Sammartino, prefetto in quiescenza; Antonio Giannelli, viceprefetto; Pio Giuseppe Stola, maggiore dello Scico della Guardia di finanza. I tre hanno consegnato atto di insediamento: sono rimasti pochi minuti in Comune. La commissione avrà minimo tre mesi per analizzare carte e documenti e valutare ipotesi scioglimento Comune.