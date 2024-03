Bari, incidente in tangenziale: traffico bloccato in direzione Nord

Incidente in tangenziale. È accaduto poco fa, in direzione Nord, all’altezza dell’uscita per l’aeroporto. Secondo quanto raccontato da un testimone ci sarebbero feriti. Lo scontro ha visto coinvolti due veicoli: una moto e un’auto. Sul posto è presente un’ambulanza che si sta occupando di medicare il motociclista che, secondo quanto raccontato, sarebbe ferito ma cosciente. Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto. Diversi i disagi al traffico, code già a partire dai curvoni di Palese.