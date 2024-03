Carceri, i giovani avvocati in 70 istituti nella settimana santa

Saranno 70 le strutture penitenziarie, diffuse su tutto il territorio nazionale, all’interno delle quali faranno accesso delegazioni dell’Aiga, l’associazione dei giovani avvocati, a partire da oggi 25 marzo e per tutta la settimana delle festività pasquali. Le visite riguarderanno anche nove istituti penali per i minorenni. “Sarà l’occasione – dichiara il presidente dell’Aiga , Carlo Foglieni – per prendere, ancora una volta, diretta cognizione delle criticità esistenti nelle strutture ed al contempo valorizzarne gli aspetti virtuosi, in un periodo storico in cui il tema carceri ha assunto più che mai portata sociale, oltre che giuridica.” Obiettivo è “elaborare proposte concrete da portare nelle sedi Istituzionali ed affrontare strutturalmente l’emergenza carceri” , spiega l’avvocato Mario Aiezza, rappresentante nazionale Onac.