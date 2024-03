Commissione a Bari, Decaro: “Piena disponibilità”

“Era un periodo in cui c’era parcheggio selvaggio, illegalità a Bari Vecchia. C’erano un magistrato antimafia e un giovane assessore che volevano cambiare il centro storico. E non è stato facile, tante persone si sono arrabbiate. Anche quelle legate al clan. Un giorno incontrammo un gruppo di persone ed Emiliano disse alle persone che Decaro lo dovevano lasciare stare, perché il provvedimento serviva ai bambini che così potevano giocare in strada senza paura. Questo è stato. Io non ho mai incontrato la sorella di nessuno, ho incontrato tante persone per cercare di trovare una soluzione, che tenesse insieme le esigenze dei commercianti”. Così il sindaco Antonio Decaro interviene sull’aneddoto raccontato da Emiliano durante la manifestazione di sabato scorso.

Replica poi al centrodestra. “Oggi mi ritrovo il centrodestra pugliese nuovamente a fare conferenza stampa, hanno preso dichiarazioni di un pentito di 16 anni fa ritenute inattendibili dai magistrati, hanno mescolato questioni importanti rispetto alle inchieste di alcune persone con questioni di carattere amministrativo legate al bilancio dell’azienda. Questioni per le quali ho sempre risposto. Sono pronto a continuare a rispondere. Oggi ho dato la piena disponibilità alla commissione d’accesso. Daremo tutto quello che servirà, siamo disponibili ad audizioni a tutto, non abbiamo nulla da nascondere”.